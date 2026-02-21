Victor Osimhen'in UEFA'ya verdiği özel röportaj, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıldız golcü, çocukluğuna dair hikayelerini anlatırken taraftarları da duygulandırmıştı. Galatasaray'ın Nijeryalı forveti röportajda "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması. Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi" demişti.

Sosyal medya üzerinden, Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'a çağrıda bulunan sarı-kırmızılılar statta Osimhen ve annesine dair bir koreografi çalışması yapılmasını talep ettiler.

KOREOGRAFİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin de yaptığı açıklamada Victor Osimhen için beklenen koreografinin yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Şirin, “Futbolcumuz Victor Osimhen’in duygu ve hüzün yüklü etkileyici röportajını sizler gibi ben de okudum. Mükemmel bir yıldız futbolcu olmanın yanında aynı zamanda o harika bir karakter ve kalplere dokunan mükemmel bir insan. Onu daha fazla onore etmemiz için yazdığınız binlerce mesajı aldım. Osimhen için gerekeni en doğru zamanda yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir aileyiz ve AİLE HER ŞEYDİR.” dedi.