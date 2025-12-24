İzmir’de yaşayan yaşlı bir kadın, kendisine bakılması şartıyla evinin tapusunu gelinine devretti. Taraflar arasında imzalanan sözleşmede, gelinin kayınvalidesine yaşamı boyunca bakması öngörüldü. İddiaya göre bu yükümlülük zamanla yerine getirilmedi.

Yaşlı kadın, sağlık durumunun kötüleştiğini, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını ve bastonla, başkasının yardımıyla yürüyebildiğini belirterek gelininin kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdü.

BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu gerekçelerle İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran yaşlı kadın, sözleşmenin iptali ve evin yeniden kendi adına tescil edilmesini talep etti.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, bakım şartının ihlal edildiğine hükmederek tapunun iptaline ve taşınmazın yeniden kayınvalide adına tesciline karar verdi.

Karara itiraz eden gelin, kayınvalidesine baktığını savunarak dosyayı istinafa taşıdı. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

İstinaf kararının ardından gelin, bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bakım yükümlülüğünün yerine getirilmediğine dair tespitlerin doğru olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, tarafların iddia ve savunmaları, tanık anlatımları ve dosyada yer alan belgelerin birlikte değerlendirildiğini vurgulayarak, tapu iptali ve tescil yönünde verilen kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Türk Borçlar Kanunu’nun 611. maddesine göre, ölünceye kadar bakma sözleşmesi; bakımı üstlenen kişinin, bakıma muhtaç kişiye yaşamı boyunca özenle bakmasını, karşılığında ise mal varlığının tamamının ya da bir kısmının devrini içeriyor. Bu kapsamda bakımı üstlenen kişi, özellikle hastalık dönemlerinde gerekli ilgi ve özeni göstermekle yükümlü kabul ediliyor.