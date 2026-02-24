Tam bir hafta önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'e mal varlığını açıklaması için süre verdi CHP lideri Özgür Özel. O süre doldu ancak grup kürsüsünde konuya girmedi.

'BU AKŞAM DOLUYOR' DEDİ

CHP lideri Özel, grup çıkışında konu hakkında sorulan sorulara "Bu akşam doluyor süresi" yanıtını verdi. Geçtiğimiz hafta grup toplantısında Gürlek'e mal varlığını açıklaması için seslenen Özel'in, verdiği süre doldu ancak yeni günde CHP lideri konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖZEL'DEN TEK KELİME GELMEDİ

Ana muhalefet lideri Özel kürsüye çıkmadan önce konuşmasındaki başlıklar gazetecilerle paylaşıldı. Gürlek'in mal varlığı konusuna da girmesi bekleniyordu ancak Akın Gürlek mecliste MHP Lideri Bahçeli le görüşürken aynı dakikalarda Özgür Özel, Gürlek'in mal varlığı ile ilgili tek kelime etmedi.