Olayın ardından başlatılan soruşturmalar ve yıllar boyunca yürütülen araştırmalar, yaşananları aydınlatmaya yetmedi. Teknede bulunan günlüğün 28 sayfasının koparılmış olması, geriye kalan üç mürettebattan hiçbir iz bulunamaması ve yardım teklifinin neden reddedildiğinin açıklanamaması, El Fausto'yu aradan geçen 58 yıla rağmen denizcilik tarihinin çözülemeyen gizemlerinden biri haline getirdi.

KURTARILMAYI REDDETTİLER, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİLER

20 Temmuz 1968'de El Hierro Adası'ndan La Palma'ya gitmek üzere denize açılan 14 metrelik El Fausto'nun ertesi gün limana ulaşması bekleniyordu. Ancak tekne kaybolunca arama çalışmaları başlatıldı. Dört gün sonra İngiliz yük gemisi Duchess, tekneyi rotasından yaklaşık 170 kilometre uzakta sürüklenirken buldu.

İngiliz gemisinin mürettebatı, yakıtı ve erzakı tükenen balıkçı teknesini çekerek güvenli bir limana götürmeyi teklif etti. Ancak El Fausto'nun kaptanı bu teklifi kabul etmedi. Bunun yerine yalnızca yiyecek, su ve yakıt alarak yoluna devam etmek istedi. Bu kararın ardından tekne yeniden gözden kayboldu.

AYLAR SONRA YENİDEN BULUNDU, SADECE TEK CESET VARDI

Yaklaşık üç ay sonra İtalyan yük gemisi Anna Di Maio, El Fausto'yu Kanarya Adaları'ndan yaklaşık 3 bin kilometre uzakta Atlantik Okyanusu'nda başıboş sürüklenirken buldu. Tekneye çıkan ekip, makine dairesinde ileri derecede çürümüş tek bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin tamirci Julio García Pino'ya ait olduğu belirlendi.

Teknede bulunan not defterinde Pino'nun ailesine yazdığı veda mesajı yer alıyordu. Ancak defterden 28 sayfanın koparıldığı ortaya çıktı. Diğer üç mürettebatın akıbetine dair ise hiçbir iz bulunamadı. El Fausto daha sonra çekilmeye çalışılırken battı ve olayı aydınlatabilecek son fiziksel kanıtlar da denizin dibine gömüldü.

OLAYLA İLGİLİ PEK ÇOK TEORİ ORTAYA ATILDI

El Fausto'nun başına ne geldiğine ilişkin bugüne kadar çok sayıda teori ortaya atıldı. Bazı araştırmacılar mürettebatın motor arızası ve okyanus akıntıları nedeniyle rotasını tamamen kaybettiğini düşünürken, bazıları ise açlık, susuzluk ve psikolojik baskının yanlış kararlar alınmasına yol açtığını öne sürüyor.

Bir başka iddia ise mürettebat arasında yaşanan bir anlaşmazlığın trajediye neden olduğu yönünde. Günlükten koparılan sayfalar ise olayın en büyük bilinmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sayfalarda ne yazdığı hiçbir zaman öğrenilemediği için El Fausto'nun neden yardım teklifini reddettiği ve diğer üç mürettebatın nasıl ortadan kaybolduğu hâlâ çözülemeyen denizcilik gizemleri arasında yer alıyor.