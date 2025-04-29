Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yarın sona erecek olan 2024 yılı Kurumlar Vergisi beyanname süresinin uzatılması için başvuruda bulundu.
Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) talepleri doğrultusunda, 30 Nisan tarihinde sona erecek olan 2024 yılı Kurumlar Vergisi beyanname süresinin uzatılması talebini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettik. Umarım mali müşavirlerin talebi doğrultusunda olumlu bir sonuç alırız." açıklamasını yaptı.