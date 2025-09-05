Adana'da iddiaya göre Vergi Dairesi'nde çalışan bir memurun paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

Bilgisayarında yer alan saatin fotoğrafını çekip sosyal medyaya paylaşan memur, "Kim demiş memur 5 olmadan çıkar diye... Saat 17.03 ben bilgisayarımı yeni kapatacağım" notunu düştü.

Memurun çektiği video kısa sürede viral oldu . Ancak çok sayıda da tepki geldi.

'DEVLETLE ALAY EDİYOR RESMEN'

Video izleyen vatandaşlar, sosyal medyada şu yorumları yaptı:

"Ciddi diyorum eğer bu memur tayfanın böyle paylaşımları devam ederse millet kuruş vergi vermeyecek", "Bu tip insanlar direkt işten alınmalı biz de memuruz 7.30'da işteyim 21:00'de çıkıyorum, diğer gün yani gözünden başındaki amir amir olmazsa 1 dakika kimse beklemez bu isçi içinde geçerli memur için de...", "17:00’e kadar durmak memurlukta o kadar olağandışı ki adam 3 dakika fazla kaldı diye madalya beklemiş", "Bunun gibileri devlet bulup memurluktan atmalı, devletle alay ediyor resmen. İşini iyi yapan, çalışkan dürüst memurları da böyle zannediyor herkes."