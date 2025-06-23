Almanya'nın Ingolstadt bölgesinde bir iş insanının evinde gümrük yetkilileri tarafından yapılan aramada yaklaşık 165.000 Euro nakit para ele geçirildi.
Gümrük dairesi, paranın bir ayakkabı kutusunda saklandığını bildirdi.
Söz konusu iş adamı, paranın kaynağını belgeleyemedi. Yapılan incelemelerde, girişimcinin ne vergi ne de sağlık sigortası primi ödediği tespit edildi.
Artı49'da yer alan habere göre yetkililer, bu durumun 80.000 Euro’nun üzerinde bir kayba yol açtığını belirtti.
Soruşturma devam ediyor.