Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Sanayi kenti olarak anılan Konya’nın vergi rekortmenleri listesine, kentte en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasına Süper Lig takımlarından Konyaspor’dan birçok ismin yer alması dikkat çekti.

Yeşil-beyazlı takımın Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya’nın vergi rekortmenleri listesinde 12. sırada yer alırken Guilherme’nin “ücret geliri” kapsamında beyan ettiği vergi tutarının 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi

Takımın kanat oyuncularından Alassane Ndao 6 milyon 713 bin lira ile 27. sıraya, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin lira vergi tahakkuku ile 50. sıraya yerleşti.

Listenin 2. sırasında, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker bulunuyor. Atiker, 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listenin zirvesine en yakın isim oldu.

Sanayi kenti olarak öne çıkan Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip kenti Konya’da sadece 12 milyon lira vergi ödeyen Brezilyalı bir futbolcunun kentin en çok vergi ödeyenler listesinin 12. sırasına kadar yükselmesi ‘tuhaf’ olarak yorumlandı.