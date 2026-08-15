Fransa Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü (DGFiP) sistemlerine haziran ayı sonlarında düzenlenen kapsamlı siber saldırıda, toplam 678 bin bireysel ve profesyonel vergi mükellefine ait verilerin sızdırıldığı doğrulandı.

Fransa Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kötü niyetli aktörlerin kamu bilişim altyapısına sızarak mükelleflere ait kritik verileri sistemden dışarı çıkardığının kesinleştiği bildirildi.

Olayın ardından siber saldırının tam kapsamını, çalınan verilerin niteliğini ve güvenlik zafiyetinin kaynağını tespit edebilmek amacıyla geniş çaplı adli ve teknik soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturma derinleştikçe elde edilen yeni bulguların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Maliye Bakanlığı, veri ihlalinden etkilendiği belirlenen tüm mükelleflerle doğrudan ve bireysel olarak iletişime geçileceğini duyurdu. Yapılacak bilgilendirmelerde, sızdırılmış olabilecek spesifik veri türleri detaylandırılacak ve kullanıcılara olası dolandırıcılık vakalarına karşı almaları gereken güvenlik önlemleri iletilecek. Soruşturma süreci adli makamlar ve siber güvenlik uzmanları koordinesinde devam ediyor.