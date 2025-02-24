Türkiye’de vergi dilimleri nedeniyle çalışanların net gelirlerinde yıl içinde yaşanan kayıplar dikkat çekiyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yaptığı hesaplamalara göre, brüt maaşı 93 bin TL ve üzeri olan çalışanlar yılın ikinci ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girerken, yılın başında alınan net maaş, yılın sonunda ciddi oranda azalıyor.

Bingöl’ün analizine göre, 100 bin TL brüt maaş alan bir çalışan, Ocak ayında net 75.004 TL alırken, Aralık ayına gelindiğinde bu tutar 65.909 TL’ye geriliyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle zaten alım gücü düşen maaşlar, vergi dilimi geçişleriyle daha da eriyor. Vergi kaynaklı kaybın oranı yaklaşık yüzde 12’yi bulurken, reel gelir düşüşü yıl sonunda 50 bin TL seviyelerine kadar gerileyebiliyor.

Vergi dilimi nedeniyle yaşanan gelir kaybının özellikle bordrolu çalışanları, dar gelirlileri ve emeklileri olumsuz etkilediğini belirten Bingöl, “Yılın başında alınan maaş ile yılın sonunda alınan maaş arasında ciddi bir fark oluşuyor. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda maaşların alım gücü zaten azalırken, vergi yükü nedeniyle çalışanların reel kaybı daha da derinleşiyor” ifadelerini kullandı.