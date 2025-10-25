İktidar, bütçe harcamalarını finanse etmek için genci yaşlısı, kiracısı ev sahibi dar gelirli milyonlara vergi yağdırırken, kendisine yakın isimlere ve tanıdıklara ise trilyonlarca liralık istisna ve teşvik uyguluyor. Bütçe teklifine göre gelecek yıl uygulanacak istisna ve teşvikler nedeniyle 3 trilyon 597 milyar 140 milyon liralık gelirden vazgeçildi. Ekonomistler, bu tutarı “İktidar, kurumları ve sevdiği insanları vergiden istisna tutuyor” ifadesiyle yorumladı. 3.6 trilyonluk rekor vergi istisnası, 2026 bütçesindeki 16.2 trilyonluk gelir beklentisinin yüzde 22.2’sine ulaşıyor. Benzer şekilde iktidarın vazgeçtiği gelir, 2.7 trilyon liralık bütçe açığının üzerinde bulunuyor. İktidar gelecek yıl 1 trilyon 728 milyar liralık Gelir Vergisi, 768 milyar liralık Kurumlar Vergisi, 728.6 milyar liralık Katma Değer Vergisi (KDV) gelirinden vazgeçti. 3.6 trilyonluk vergi istisnası ve teşviklerin, 2027’de 3 trilyon 879 milyar liraya, 2028’de ise 4 trilyon 187 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

BÜTÇENİN RUHU VERGİ

İktidar, 2023’te 994 milyar liralık, 2024’te 2 trilyon 210 milyar liralık, 2025’te ise 3 trilyon 5 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçmişti. Vergi istisnaları, elektrik ve doğalgaz faturalarına verilen destekten, yandaş şirketlere tanınan imtiyazlara kadar birçok alanda uygulanıyor. Ekonomist Kerim Rota, istisna ve teşviklerin bütçede 40 sayfa yer tuttuğunu belirterek “Teşvikler ve istisnalar, bütçenin ruhunu ortaya koyuyor. Böyle bir bütçe ‘dolaylı vergilerle önüme bakarım, kurumları ve sevdiğim insanları da vergi işinden istisna tutarım’ diyor” dedi.

‘Emeklileri ızdırap dolu yıl bekliyor’

“2026 yılı bütçesi önceki yıllarda olduğu gibi anti-sosyal karaktere sahip” ifadelerini kullanan Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Durmuş, “İktidar 3.6 trilyon liralık teşvik ve istisna ile bir kez daha tercihini sermayeden yana kullandı” dedi. Kurumlar Vergisi’nde 768 milyar liralık istisna sağlandığını hatırlatan Durmuş, “1.7 trilyon liralık Gelir Vergisi istisnasının yalnızca 400-500 milyar lirası ücretlileri ilgilendiriyor. Benzer şekilde KDV istisnası da sermayeden yana” diye konuştu. “Emeklileri ızdırap dolu bir yıl bekliyor” diyen Durmuş, 2026 yılında da enflasyon hedeflerinin tutmayacağını söyledi.