İstanbul güne bu defa da Casusluk Soruşturması ile uyandı. İBB soruşturması kapsamında İstanbul Senin uygulamasının verileri sızdırdığı ve milyonlarca kişinin kişisel verilerinin iki farklı ülkeye verildiği iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında uygulamayı yapan şirketin yönetici ve personelleri de bulunuyor. Şirketin kısa süre önce veri güvenliği alanında Teknofest'ten ödül aldığı ortaya çıktı.

CASUSLUK SORUŞTURMASI

İddiaya göre, uygulama üzerinden 4,7 milyon kişiye ait verilerin iki farklı ülkeye aktarıldığı öne sürüldü. Ayrıca, İBB Hanem adlı ve aynı sisteme bağlı başka bir uygulamada da 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin dışarıya sızdırıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, uygulamanın geliştiricisi olan Kobil Teknoloji AŞ’nin yöneticileri ve çalışanları gözaltına alındı. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan bazı isimler şöyle açıklandı:

Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil MyCity Platform Teknoloji AŞ yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel.

Yetkililer, soruşturmanın ilk veri sızıntısı dosyasından bağımsız olarak yürütüldüğünü, teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

TEKNOFEST ÖDÜL VERDİ

Veri sızıntısı iddialarıyla gündeme gelen Kobil Teknoloji AŞ, teknoloji ve yazılım alanındaki başarılarıyla da tanınıyor. Şirket, Teknofest 2025 kapsamında düzenlenen TürkPatent ISIF’25 Uluslararası Buluş Fuarı’nda geliştirdiği projelerle Bronz madalya almaya hak kazanmıştı.