TBMM’nin yeni yasama yılındaki törenler ve resepsiyonda, eski AKP’li Davutoğlu ve Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi pozlar verdi. Erdoğan’ın yanına oturan iki ismin de çok neşeli olduğu görüldü.

AKP’YE GEÇTİLER

Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 6’lı Masada yer alan Davutoğlu’na seçimlerde CHP listesinden 19 kontenjan verildi ve 10 milletvekili çıkardı. Babacan’a ise 25 kontenjan tanındı 15 vekil çıkardı. CHP seçimlerde toplam 169 sandalye kazandı ancak 39’u ilk etapta koptu.

Gelecek’ten Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye geçti. DEVA’lı Ertuğrul Kaya ve Emin Ekmen ise Saadet Partisi’ne katıldı. Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın bağımsız kaldı. Cem Avşar Evrim Rızvanoğlu ve Aliye Kavaf CHP’ye geçti.

Erdoğan’ın yanına oturan Davutoğlu neşeliydi.

6’lı Masa dağılırken de Davutoğlu ve Babacan’ın CHP’ye bir katkısı da olmadı. Kumpas Balyoz davası döneminin Adalet Bakanı Sadulah Ergin’in bile CHP listesinden, üstelik Çankaya’dan aday gösterilmesi büyük tepki çekti Ergin seçimi kazanıp milletvekili oldu.

Şimdi bu isimleri Erdoğan’ın yanında büyük neşe içinde gören CHP’liler kahroldu. Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan’a AKP’den ayrılıp parti kuracakları dönemde “Ümmeti bölmeyin” diyerek sitem etmişti.

CHP’li Muharrem İnce de, “Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum” diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN’A F-35 SORUSU

Erdoğan, resepsiyonda bir gazetecinin “F-35 konusu çok merak ediliyor. Meraktayız, bir diyeceğiniz olur mu” sorusu üzerine, şunları söyledi: “Ne kadar da meraktalar. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, ‘Parayı verdik, siz hala F-35’leri vermediniz’. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz.”

‘Aklımda fikrimde hep sen varsın’

Resepsiyonda türkücü Mustafa Keser “Aklımda fikrimde hep sen varsın” ve “Bir İhtimal daha var” şarkılarını söyledi. Konser öncesi Keser ile Erdoğan arasında ilginç diyalog yaşandı. Erdoğan sorunca Keser, “Emir buyurursanız yaparız. Nihavend mi istersiniz?” dedi, Erdoğan, “Sen nerden istersen, biz hepsine varız” deyince Keser de “Bizde her derde deva var” karşılığını verdi.

Erdoğan: CHP Meclis’ten firar etti

Erdoğan dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, CHP’nin boykotuna değindi ve şöyle dedi: “Anlaşılan CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefet görevini layıkıyla ifa edemeyecek. CHP’nin firar ettiği dünkü özel oturum demokrasimizin olgunluğunu gösterdi.”