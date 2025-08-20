Vestel Elektronik, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 7 milyar 260 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 300 milyon TL zarar açıklamıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Vestel’in ikinci çeyrek geliri de geriledi. Şirket bu dönemde 34 milyar 610 milyon TL gelir elde ederken, geçen yıl aynı dönemde gelir 42 milyar 370 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Bu sonuçlarla birlikte Vestel’in zararında geçen yıla göre beş kattan fazla artış yaşandığı dikkat çekti. Şirket, piyasa değeri kadar net zarar etti.