Vestel Elektronik, bir yandan yerel bankalarla olan kredilerini yeniden müzakere ederken diğer yandan olası bir borç yapılandırmasını görüşmek üzere finansal ve hukuki danışmanlarla çalışıyor ve tahvil sahipleriyle bir araya geliyor.
500 MİLYON DOLARLIK TAHVİL MASADA
Konuya yakın kaynaklara göre şirket Mayıs 2029 vadeli 500 milyon dolarlık tahvilini yapılandırmak amacıyla danışmanlarla görüşmeler yürütüyor.
Görüşmelere ilişkin yöneltilen sorular üzerine Vestel yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
Bloomberg tarafından derlenen fiyat verilerine göre, söz konusu tahvil piyasalarda oldukça sıkıntılı seviyelerde işlem görüyor ve halihazırda dolar başına yaklaşık 59 sent civarında fiyatlanıyor.
Krediler İçin Haziranda Başvuru Yapılmıştı
Şirket tarafından daha önce yapılan resmi bir açıklamaya göre Vestel, kredilerini yapılandırmak amacıyla haziran ayının sonunda Türk finans kuruluşlarına başvuruda bulunmuştu.