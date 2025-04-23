İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük panik yarattı.
Bir veteriner, ameliyat masasında olan bir kedinin operasyonunu sürdürürken sarsıntıya yakalandı. Deprem sırasında panik yaşayan veteriner, ameliyat masasındaki kediyle birlikte hızlıca binayı terk etti. Ardından kediyi otomobilin bagajına taşıyarak operasyonu burada tamamladı.
Kedinin sahibi, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan sarsıntı nedeniyle operasyonun tam olarak tamamlanamadığını ve kedisinin ilerleyen günlerde tekrar ameliyat edilmek zorunda kalacağını belirtti.