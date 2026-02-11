Avcılar Ambarlı Mahallesi, dün öğle saatlerinde akılalmaz bir "şaka" girişimine sahne oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniği, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun hedefi oldu. Tedavi gören ve travmalı hayvanların bulunduğu kliniğe yapılan bu saldırı, hem hayvan sahiplerinin hem de çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocukların kliniğin önüne gelerek bir süre keşif yaptıkları görülüyor. Çocuklardan ikisi bahçe kapısında gözcülük yaparken, üçüncüsü soğukkanlılıkla kliniğin kapısını açıyor. Elindeki torpili ateşleyen çocuk, patlayıcıyı içeri fırlattıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Torpilin kapalı alanda şiddetli bir gürültüyle patlaması, klinikteki dilsiz dostlarımızı dehşete düşürdü. Görüntülerde, tedavi sırasını bekleyen bir kedinin can havliyle sağa sola kaçıştığı ve saklanacak yer aradığı görülüyor. Patlama sesiyle irkilen klinik personeli ise kısa süreli şokun ardından hayvanları korumaya çalıştı.

Olay sonrası açıklama yapan Veteriner Hekim Haluk Ömer, patlamanın etkisiyle hayvanların yaşadığı korkunun boyutuna dikkat çekti. Hayvanların sese karşı insanlardan çok daha hassas olduğunu hatırlatan Ömer, "Patlamanın etkisiyle büyük korku yaşayan dostlarımızı sakinleştirmekte çok zorlandık. Bazı hayvanların tedavi süreci bu travma nedeniyle aksadı," dedi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Kimlikleri tespit edilmeye çalışılan çocukların aileleri ve kendileri hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "hayvan hakları ihlali" kapsamında işlem yapılması bekleniyor.