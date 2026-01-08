Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un "Beni uyuşturucuya alıştırdı" dediği Veyis Ateş'in doğum gününde çekilmiş bir kare gündem oldu.

Sözcü TV'de Ana Haber'de Serdar Cebe, bazı "tanınmış isimler"in bir araya geldiği bir fotoğrafı ele

aldı.

Ateş'in lüks villasındaki partiye, Mehmet Akif Ersoy, tutuklu avukat Rezan Epözdemir, iktidara yakın gazeteciler Süleyman Özışık - Hadi Özışık kardeşler, AKP'li troll Abdurrahman Uzun, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Turan Kışlakçı,Mete Yarareski HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, AKP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AKP'li İBB ve Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu katıldı.

Serdar Cebe bu yorumu yaptı:

"Aslında bir gazeteciyle “itibar” fotoğrafı çektirebilmek için belki de oradalardı. Onu da orada söylemek lazım.

Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim için itibar; Hasan Tahsin’e, Uğur Mumcu’ya, Çetin Emeç’e özenmekti. Fikirlerini, mesleğe saygılarını ve bağlılıklarını kopyalamaktı. Onları takip etmekti ve içselleştirmekti."