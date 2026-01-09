Habertürk’e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken iddialara, dosya kapsamında tutuklu bulunan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş’ten ilk açıklama geldi. Ateş, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un verdiği ek ifadede dile getirdiği suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Mehmet Akif Ersoy, savcılığa sunduğu ek ifadesinde uyuşturucuya Veyis Ateş tarafından alıştırıldığını ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Ateş’in, avukatları aracılığıyla suçlamalara tepki gösterdiği öğrenildi.

"BENİ NEDEN SUÇLADI ANLAMIYORUM"

Edinilen bilgilere göre Ateş, avukatlarına yaptığı değerlendirmede, “Mehmet Akif beni neden suçladı, gerçekten anlamıyorum. Uyuşturucu kullanmadım. Kendisiyle böyle bir ilişkim ya da hukukum da yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dosyada yer alan cezaevi iddiaları da gündeme geldi. İkilinin cezaevindeki ilk karşılaşmasında Ersoy’un Ateş’e kalp işareti yaptığı öne sürülürken, Ateş bu duruma da anlam veremediğini dile getirdi. Ateş’in, “Beni suçladıktan sonra cezaevine getirildiğim gün karşı kabinden kalp işareti yapmasını anlayamadım. Ben herhangi bir karşılık vermedim” dediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.