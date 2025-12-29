İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medyaya yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İş insanı Mustafa Karataş da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' iddiasıyla Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
İstanbul Jandarma İl Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılık ifadeleri tamamlanan Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025'te ifadesi alınmak için polis eşliğinde İstanbul Adalet Saray'ına götürülmüştü.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Ateş'in uyuşturucu testi vereceği de öğrenilmişti.