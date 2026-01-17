İstanbul'da "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca üzerinden şekillenen iddialar gündeme gelmişti.

Söz konusu iddialarda geçen ve İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmeye çalışılan uçağın AKP’ye yakın iş insanı Veysel Demirci’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Uçağın gerçek sahibinin ortaya çıkması ve Veysel Demirci’nin açıklamalarının basında yer almasının hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ziver Holding’e bağlı havacılık şirketi Ziver Air’in, söz konusu uçağın da kiralama hizmetinin sunulduğu kurumsal internet sitesi kapatıldı.

Siteye girmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gözaltılar gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın medya organlarında, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gündeme gelen bir özel jetin Ekrem İmamoğlu tarafından kullanıldığı iddia edilmişti.

Savcılık ifadelerine dayandırılan haberlerde, uçakta yasa dışı partiler düzenlendiği öne sürülmüş ve konu İBB davası ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda, iddialara konu olan TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e ait olduğu belgelenmişti.

Şirketin sahibi Veysel Demirci’nin, 2015 ve 2022 yıllarında AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olduğu ve kamu kurumlarından yüksek bedelli ihaleler aldığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demirci, “Ben koyu Reisçiyim, CHP’ye kiraya vermedim, vermezler” ifadelerini kullanarak uçağın İmamoğlu ile ilgisi olmadığını doğrulamıştı.