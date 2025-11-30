Olay, 21 Eylül sabahı Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürürken epilepsi nöbeti geçiren Yavuz yere düştü. Bu sırada yanından geçen B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli iki şüpheli, genç adamın baygınlığını fırsat bilerek üzerindeki eşyaları alıp uzaklaştı.

Bir süre sonra kendine gelen Yavuz, telefonunun ve kıyafetlerinin çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonrası iki şüpheliyi yine Kuloğlu Mahallesi’nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve C.C.D., çıkarıldıkları mahkemece “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklandı.

HIRSIZLIK KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, hırsızlık anını tüm ayrıntılarıyla kaydetti. Görüntülerde, yerde baygın halde yatan Erhan Yavuz’un iki kişi tarafından soyulduğu açıkça görülüyor.