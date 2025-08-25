Altı milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin kaderini belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu büyük bir sınav bekliyor. Kurulun iktidar tarafından seçilen üyeleri Sayıştay Başkanı, bakan yardımcıları, başkanlar ve üniversite hocalarından oluşuyor. Kurulun vereceği zam üyelerin maaşına da aynı oranda yansıyacak. Kurul üyeleri iktidarın istediği yüzde 11+4’lük zammı verirse koltuklarını korumaya devam edecekler. Memurun istediği zammı vermeleri halinde ise maaşları çok yükselecek ancak koltukları da kariyerleri de riske girecek. Aradaki fark çok yüksek olduğu için üyeler de vicdanla cüzdan arasına sıkışacak.

BAŞKANIN OYU ÇİFT

11 kişilik Hakem Heyeti’nin 7’sini iktidar, 4’ünü sendikalar seçiyor. Başkanın oyu çift sayılıyor. Dolayısıyla kurulun iktidarın istediğinin dışında bir zam oranı açıklaması mümkün görünmüyor. Uzlaşmazlıkla sonuçlanan pazarlık masasına Memur-Sen 2026 ve 2027 için toplamda yüzde 88+46 taleple oturmuş, iktidar da buna karşılık 2026 için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 teklif vermişti. Uzlaşma çıkmayınca karar hakem heyetine havale edilmişti.

Kurul iktidarın zam oranını aynı şekilde kabul edip ilan ederse kuruldaki 3 bakan yardımcısının bugün 229 bin 676 lira olan maaşları enflasyon farkı hariç Ocak 2026’da 254 bin 940 liraya, Temmuz 2026’da da 272 bin 786 liraya çıkacak. Bu üyelerin 2027 Temmuz ayındaki maaşları da 295 bin 46 lirayı bulacak. Buna karşılık Kurul, Memur-Sen’in talebini haklı bulup yüzde 88+46’lık zamma karar vermesi halinde ise bakan yardımcılarının maaşı Temmuz 2026’da 431 bin 791 liraya, Temmuz 2027’de de 630 bin 415 liraya çıkacak.

Koltuk mu, zam mı?

Kurul, sabit gelirli memur ve emeklilerin haline acıyıp Memur-Sen’in zam talebini kabul ederse en düşük devlet memurunun maaşı enflasyon farkları ve 1.000 liralık seyyanen zam hariç 47 bin 522 liradan Temmuz’da 2026’da 89 bin 341 liraya, Temmuz 2027’de 130 bin 438 liraya çıkacak. En düşük emekli memurun aylığı da 22 bin 617 liradan seneye 42 bin 520 liraya, Temmuz 2027’de de 62 bin 79 liraya çıkacak. Bu zam hem üyeleri hem de sabit gelirlileri rahatlatacak, ancak üyeler bu zammı onaylarsa büyük olasılıkla koltuklarını kaybedebilir.