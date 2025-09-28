Olay, önceki gün bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen küçük çocuk, ekmeğini aldıktan sonra kasaya yöneldiği sırada Zekeriya K. tarafından fiziksel müdahaleye maruz kaldı.
Darbenin etkisiyle yere düşen çocuk, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
“Kasten yaralama” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.