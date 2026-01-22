Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi.

Düşük doğum ağırlığı nedeniyle yeni doğan servisinde kuvöze alınan bebekte, 31 Mayıs 2021’de damar yolu açılmak istendiği sırada sol bacakta şişlik fark edildi.

HEMŞİRE 5 GÜNLÜK BEBEĞİ DÖVMÜŞ

Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine yapılan muayenede bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi.

Bunun üzerine güvenlik kameraları geriye dönük incelendi ve Deniz Esin’in, 26 Mayıs 2021’de henüz 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

HASTANE OLAYI AİLEDEN SAKLADI

Olayın ardından hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk etti ancak anne ve baba Sema ile Abdullah Bozoklar’a, kızlarının hemşire tarafından şiddete uğradığı bilgisi verilmedi.

Özel hastanedeki tedavinin ardından aileye, çocuklarının bedensel engelli olduğu, serebral palsi ve epilepsi tanıları bulunduğu bildirildi.

Şiddetten tamamen habersiz olan aile, kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde yürüttüğü idari soruşturma sonucunda hemşire Hazel Dırık B.’nin görevine son verdi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da yargılama izni verdi.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olaydan yaklaşık üç yıl sonra, Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava günü bilgisi e-Devlet üzerinden aileye mesaj olarak gönderildi. Mesajın içeriğini anlamlandıramayan Bozoklar çifti, avukatları Sait Bolat ile yaptıkları inceleme sonucu kızlarının doğuştan değil, uygulanan şiddet nedeniyle engelli kaldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

Yargı süreci devam ederken, dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtları dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde hemşire Hazel Dırık B.’nin kan alma işlemini tam 14 dakika boyunca gerçekleştirmeye çalıştığı görülüyor. Bebeği kuvözden çıkarıp sedyeye yatıran hemşirenin, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurduğu, ardından bacağını sıkarak kendine doğru çektiği anlar kayıtlara yansıdı. Bu müdahalenin ardından bebeğin aniden hareketsizleştiği, sonrasında ise sol bacağını kullanamadığı fark ediliyor. Görüntülerde hemşirenin, durumu fark ederek bebeğin bacağını kontrol ettiği anlar da yer alıyor.

“BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR”

Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, yaşananların basit bir yaralama olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Kayıtların, Deniz Esin’in neden engelli kaldığını net biçimde ortaya koyduğunu belirten Bolat, şunları söyledi:

“Bu görüntüleri izlemek gerçekten yürek dayanacak gibi değil. Sanık, 5 günlük bir bebeğe tam 14 dakika boyunca kan almaya çalışıyor. Bu sırada defalarca başına vuruyor. Ardından yaptığı müdahale sonucu bebeğin bacağının kırıldığını açıkça görüyoruz. Sonrasında bacağını kontrol edip hiçbir doktora ya da yetkiliye haber vermeden oradan ayrılıyor. Bu yaşananları basit bir darp olarak nitelemek mümkün değildir. Bunun adı 14 dakika boyunca uygulanan vahşet, eziyet ve işkencedir. Biz en başından beri bunun basit yaralama değil, adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Buna rağmen sanık ne gözaltına alındı ne de tutuklandı. Halen serbest bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Ancak o 5 günlük bebeğimiz, ömür boyu bedensel ve zihinsel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Bu acıyı hem kendisi hem de ailesi bir ömür taşıyacak.”