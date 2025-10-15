Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında dava açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, kurulun 2026 ve 2027 yılları için açıkladığı zam kararının yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurdu. Çilesiz, hakem kararlarına yargı yolunun kapalı ancak AYM’ye bireysel başvuru hakkının açık olduğunu, AYM’nin iptal kararı vermesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Dosya AYM’nin önünde. AYM başvuruyu kabul ederse zammın yürütmesi durur, TBMM daha yüksek bir zam için harekete geçmek zorunda kalır” dedi. Çilesiz başvuru dilekçesinde, kurulun aldığı kararın Anayasa’nın 6 ayrı maddesine ayrı ayrı aykırı olduğunu bildirdi.

ANAYASA’YA AYKIRI

“Enflasyonun altında zam yapılması Anayasa’ya açıkça aykırıdır” denildi. Çilesiz, hakem zammının durdurulması talebinin yanı sıra ‘hak ihlali’ nedeniyle sembolik olarak 10 liralık tazminat talebinde de bulundu.

İptali istenen zam oranları

İktidar toplu pazarlık masasında memur ve emeklilere 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 oranında zam teklif etmiş, bu zammı kabul etmeyen memur masadan kalkmıştı. nlaşmazlık üzerine Kamu Hakem Kurulu devreye girmiş ve zammı sadece 1 puan artışla 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 5+4 olarak ilan etmişti. Çilesiz, bu zam oranlarının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurdu.