Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala farkı 7 puana çıkardı. Sarı-Kırmızılılarda gol perdesini açan Victor Osimhen ise karşılaşmanın ardından ezeli rakibini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"ANTRENMANDAN DAHA AZ YORULDUK"

Osimhen, maç sonu özetle şöyle konuştu:

"Kupada yenildikten sonra daha büyük bir hırsla hazırlandık. Soyunma odasında 'Bu maç geçti' diyerek kendimizi motive ettik. Son 3 antrenmanda çok iyiydik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu.

Rakibime tüm saygımla söylüyorum ki bu maçta, antrenmanlardakinden daha az yorulduk.

"HER ŞEYİYLE SEVİYORUM"

Çok kez söyledim ama söylemekten de sıkılmayacağım. Galatasaray'ı her şeyiyle seviyorum. Fırsat olduğu sürece bu armayı koruyacağım. Bunu kalbimle söylüyorum. Bu arma için her şeyimle mücadele edeceğim.

"HER DERBİDE OLDUĞU GİBİ..."

Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Benim işim bu ve bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık."