UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Liverpool'un Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Galatasaray-Liverpool maçının oyuncusu seçilen Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Victor Osimhen, şunları söyledi:

"Bizim için çok zorlu bir rakipti ve buradaki taraftarlar hariç birçok insan da aslında bizim kazanacağımıza inanmıyordu. Takım olarak birlikte mücadele etmeyi bildik. Takımla az antrenmana çıktım. Üç hafta antrenmanlardan ve takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı Galatasaray. Bence şu anda Galatasaray için çok büyük bir galibiyet aldık.

Galatasaray’da sürekli benim ismimin söylenmesi, taraftarın bu şekilde beni destekliyor olması benim için gerçekten çok gurur verici. Buraya gelme sebebim zaten buydu. Onların sayesinde de her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray’ı ve taraftarları çok seviyorum."