Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Benin ile sahasında oynayacağı maç öncesi havada panik dolu anlar yaşandı.

Lesoto ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın ardından Nijerya'ya dönmek için uçağa binen Nijerya kafilesi, kalkıştan 25 dakika sonra ön camın çatlamasıyla sarsıldı. Bunun üzerine pilotlar, güvenliği sağlamak amacıyla anında acil iniş prosedürünü uyguladı. İçinde Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi'nin de yer aldığı uçak, Angola'ya zorunlu iniş yaptı. Olayın ardından tüm kafile güvenli bir şekilde yere indirildi.

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan (NFF) üst düzey bir yetkili, Nijerya Milli Takımı'nı Güney Afrika'dan taşıyan bir ValueJet uçağında, uçak penceresindeki bir çatlak nedeniyle Angola'ya acil iniş yapıldığını doğruladı. Yetkili, olayı "Daha kötü olabilecek yakın bir talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Yetkili, uçağın, milli takımın önemli bir Dünya Kupası eleme maçı oynayacağı Uyo, Akwa Ibom'a gitmek üzere Güney Afrika'dan kalktığını, ancak pilotun havada arızayı tespit etmesi üzerine acil iniş için yönünü değiştirdiğini belirtti.