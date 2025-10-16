Dün akşam ABD'nin New York kentinden düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show'da efsane isimlerden yeni yüzlere birçok isim yer aldı.

Defilede Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi.

Defilenin sürprizi ise 9 aylık hamile model Jasmine Tookes oldu. Tookes, defilenin açılışını yaptı.

Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve 'Bayou Barbie' lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu.

Bir diğer sürpriz de model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin defilede yer alması oldu.

Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modellerin de olduğu defilede, K-Pop grubu Twice ve Madison Beer sahne aldı.

Birçok ismin canlı olarak izlediği defile sonunda melekler topluca yürüdü.

Bu arada popçu Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Özgü Kaya da defileyi izleyenler arasında yerini aldı.