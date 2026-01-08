İstanbul’un Pendik ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen iki gencin sokak ortasında sergilediği görüntüler, çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı.

UYUŞTURUCU ETKİSİYLE KONTROLLERİNİ KAYBETTİLER

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen gençler, anlamsız ve dengesiz hareketler sergileyerek adeta çevreleriyle bağlarını kopardı. Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri kayda alan mahalle sakinleri, gençlerin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanlarına yaklaşmaya çekindiklerini ifade etti.

Videoda, olayı görüntüleyen kadınlardan birinin yaşananlar karşısında ağladığı da duyuldu. Olay, mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.