Yapılan incelemelerde, bulunan eserlerin yaklaşık binlerce yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Hazine içinde gümüş sikkeler, kolyeler ve çeşitli süs eşyalarının yer aldığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu buluntular, Vikinglerin yalnızca savaşçı kimlikleriyle değil, aynı zamanda ticaret ve zanaat alanındaki gelişmiş yapılarıyla da dikkat çektiğini gösteriyor.

TESADÜFEN BULUNDU

Hazineye ulaşılması planlı bir kazının sonucu değil. Bölgede yapılan rutin bir inceleme sırasında fark edilen sinyal, detaylı kazı çalışmalarını başlattı.

Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan eserlerin sayısı arttı ve alanın geçmişte bir saklama noktası ya da küçük bir yerleşim olabileceği değerlendirildi.

TARİHE IŞIK TUTACAK

Araştırmacılar, bu keşfin Vikinglerin ticaret ağları ve günlük yaşamlarına dair yeni bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor. Özellikle farklı bölgelerden gelen materyallerin bulunması, geniş bir etkileşim ağına işaret ediyor.

Kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede, yeni buluntuların ortaya çıkabileceği ve keşfin kapsamının daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.