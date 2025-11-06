UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele ediyor. Mesta Stadı'nda oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor.

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

1' Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla başladı.

6' Ladra'nın ceza sahası dışından çektiği şut Ederson'da kaldı.

14' Valenta'nın ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

20' Topla birlikte ceza sahasına giren Semedo'nun şutu auta gitti.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Oğuz, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

2013'te kazanan Fenerbahçe olmuştu

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

Deplasmanda puan alamadı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu. Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı. Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da deplasmanda tek müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.