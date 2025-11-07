UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz berabere sona ererken, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın Sampson Dweh ile yaşadığı pozisyonda penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.
Mücadelede 90+5. dakika oynanırken Fred'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Jhon Duran, hızıyla rakibi Sampson Dweh'i geçmeye çalıştı. Kolombiyalı futbolcu kaleci ile karşı karşıya kalacakken, Sampson Dweh'in şortundan çekmesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulunurken, karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout oyunu devam ettirdi.
Topun durmasının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Allard Lindhout, kararını değiştirmedi ve maçın kaldığı yerden devam etmesini istedi. Allard Lindhout'un bu kararı Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetinin büyük tepkisini çekti.
Allard Lindhout, karşılaşmanın son düdüğünden sonra pozisyon için itirazını sürdüren Fred'e de sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, maç sonrası yaptığı açılamada "Son pozisyon penaltıydı. Hakemin kararını anlayamadım" değerlendirmesinde bulundu.