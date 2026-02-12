Viktorya Dönemi’nin Kâbusu Geri mi Döndü? 1860’lardan Beri Görülmeyen Enfeksiyon Yaşlı Adamın Hayatına Mal Oldu

İngiltere’nin Nuneaton kentinde, 80’li yaşlardaki bir adam, kamuoyunda “Viktorya dönemi hastalığı” olarak anılan kolera benzeri nadir bir enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. 1860’lı yıllardan bu yana ülkede görülmediği düşünülen hastalığın yeniden ortaya çıktığı endişesi üzerine hastanede geniş çaplı önlemler alındı. Uzmanlar, hayatını kaybeden kişinin yurt dışı seyahat geçmişi bulunmadığını ve enfeksiyonun kaynağının henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Şiddetli İshal ve Kusmayla Başladı

İki çocuk babası yaşlı adam, evinde aniden başlayan şiddetli ishal ve kusma şikâyetleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Ailesi ilk etapta rahatsızlığın “norovirüs” kaynaklı olduğunu düşündü. Ancak hastanın durumu kısa sürede ağırlaştı ve özel karantina ünitesine alındı.

Sağlık ekipleri, enfeksiyon riskine karşı sıkı tedbirler uyguladı. Hastanın yanına giren en büyük oğluna tam donanımlı kişisel koruyucu ekipman (PPE) giydirilerek babasına veda etmesine izin verildi.

Kolera Değil, Ancak Yakın Akrabası

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan analizlerde, enfeksiyonun klasik kolera olmadığı; ancak onunla yakından ilişkili “non-toxigenic Vibrio cholerae” türü olduğu belirlendi.

Bu bakteri türü kolera toksini üretmese de, gastrointestinal sistemde ciddi hasara yol açabiliyor. Ayrıca doku enfeksiyonları ve septisemi (kan zehirlenmesi) riski taşıyor. Uzmanlara göre söz konusu bakteri genellikle kontamine su ya da enfekte deniz ürünlerinin tüketimiyle bulaşıyor. Çok nadir vakalarda ise timsah veya köpekbalığı ısırıklarıyla da geçebildiği biliniyor.

“Kıyafetleri Yakıldı, Kaynak Belirsiz”

Ailenin aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden adamın yakın dönemde yurt dışına çıkmadığı öğrenildi. Hastaneye ulaştığında üzerindeki kıyafetlerin tedbir amacıyla imha edilmesi, bulaş riskine ilişkin kaygıları artırdı.

1830’lu yıllarda on binlerce insanın ölümüne neden olan kolera benzeri semptomların modern Britanya’da yeniden görülmesi, sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Yetkililer enfeksiyonun kaynağını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.