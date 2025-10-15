2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek kupaya katılma yolunda büyük avantaj elde etti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından konuştu.

Galibiyetten memnun olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli. Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi." dedi.

'DURAN TOPLARA KAFA YORUYORUZ'

Montella, duran toplardan kaydedilen gollere de dikkat çekerken "Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için." ifadelerini kullandı.

'ELEŞTİRİLER, İŞİMİZİN BİR PARÇASI'

Oyun sistemine yönelik eleştirilere de yanıt veren Montella "Eleştiriler işimizin bir parçası, hiçbir zaman etkilenmemek en önemlisi. Ben hiçbir zaman etkilenmiyorum, ben en iyisini yapmaya çalışıyorum takım için. Birçok kez forvetsiz oynadığımız için eleştiriler oldu. Ama bu iki maçtan sonra ne kadar ofansif bir takım olduğumuzu herkes gördü." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası şansları içinse "Böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni çok mutlu etti. Bizim hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız bunun için. Az önce de söyledim, play-off'a varmak üzereyiz. 1 puan kaldı matematiksel olarak. Biz görevimizi en iyi şekilde yaparak en iyi puanları toplamak istiyoruz." diye konuştu.