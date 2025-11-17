2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, İspanya mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

'İSPANYA'NIN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İtalyan teknik adam, maça iyi hazırlandıklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Grupta genel anlamda iyi işler başardıklarını söyleyen ve oyun planını açıklayan Montella, "Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık.

Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik." ifadelerini kullandı.

'SEVDİĞİM TÜR MAÇLAR'

Deneyimli teknik adam İspanya maçının anlamına değinerek "Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak. Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?" sözlerini kullandı.

Vincenzo Montella, eleme sistemini de eleştirerek "Amerika'da tek bir grup var ve oradan Dünya Kupası'na katılmak daha kolay. Avrupa'da da böyle bir formata geçilebilir. Daha hoş bir futbol izlenir. Şu anki sistemin çok adil olduğunu düşünmüyorum." dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Vincenzo Montella, Arda Güler hakkında gelen soruya ise "Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hala gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir." yanıtını verdi.

ZEKİ ÇELİK: 'İYİ BİR SONUÇ İSTİYORUZ'

Zeki Çelik, İspanya karşısında olumlu bir sonuç almak istediklerini ifade etti. Milli futbolcu, hedeflerinden söz ederek "Performansımdan memnunum. Oynadığım futboldan keyif alıyorum. Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. İlk maçta kötü bir sonuç almıştık. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz.

Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?" dedi.

Kadrodaki eksiklerin önemli isimlerden oluştuğunu belirten Zeki Çelik "Yanımızda olamayan oyuncular çok kaliteli oyuncular ama sonuçta takımda 11 kişi yok. Yarınki maça çok hazır ve odaklanmış bir şekildeyiz. Bütün oyuncular bunun farkında. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.