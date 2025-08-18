A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

En iyi şekilde hazırlandıklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını herkesin bildiğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan'la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hemen herkesin "Dünya Kupası'na artık mutlaka katılmalıyız." yorumunun baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili de konuşan Montella, "Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız. Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

'ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ'

A Milli Takım olarak hedeflerin her zaman büyük olması gerektiğinin altını çizen Vincenzo Montella, Dünya Kupası'na direkt katılım hedefini de normal karşıladığını belirtti.

Organizasyona direkt katılım için aceleci olmamaları gerektiğine de dikkati çeken Montella, "Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Gruptaki takımlar ve maç takvimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Montella, şunları söyledi: "Maç takvimini değiştiremeyiz, bununla ilgili çok konuşmanın manası yok. İlk torbadan İspanya denk geldi, son Avrupa Şampiyonu. İkinci torbada biz vardık. Üçüncü torbadan önemli bir rakip olan Gürcistan geldi. Dördüncü torbada da Bulgaristan en fazla puanı toplayan takım olarak geldi. Objektif olarak bakarsak en zorlu gruplardan birisi bizimkisi ama bu bizim için önemli değil. Adım adım ilerlememiz gerekiyor."

Elemelerdeki ilk maçta, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştıkları Gürcistan'la deplasmanda oynayacaklarını yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Belki de bilinç altında herkes Gürcistan'a biraz daha fazla saygı duymaya başlamıştır. Sizler daha kolay bir maç olduğunu düşündüğünüzü belirttiniz. Ama biz her zaman ne kadar diri ve güçlü bir takım olduğunun bilincinde hareket ettik. İster istemez futbolcular da bunun farkındalığıyla daha farklı yaklaşım gösterecektir. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir maçı hak ederek kazandık. Şimdi de hedefimiz en iyi sonucu alabilmek." dedi.

'NE KADAR ÇOK MAÇ O KADAR VERİ...'

Milli takım süreçlerinde bütün oyuncularla yüz yüze ya da görüntülü arama yaparak görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Genel olarak benim bir alışkanlığım var, milli takım süreci yaklaşmaya başladığında bütün oyuncularla yüz yüze ya da telefonla görüşmeye çalışıyorum. Birbirimize bakarken hissiyatı görebiliyorsunuz ve kafanızda net bir tablo oluşuyor. Herkesle bire bir görüşemiyorum çünkü önem verdiğimiz konu, maçları takip edebilmek. Ne kadar çok maç izlersek o kadar fazla veriye sahip oluruz. Futbolcularımızla hem görüntülü olarak konuşuyoruz hem de bütün maçları seyretmeye çalışıyoruz."

Milli takıma yeni isimler kazandırmanın önemli olduğunun altını çizen Montella, "Birkaç oyuncuyu takip ediyoruz. Yeni yüzler bulabilmek ve takıma katabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yeni profiller çok yok ama etrafımızda gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz bazı futbolcular var. Bu şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

'ARDA'NIN SÜRESİ ARTACAKTI'

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımlarında daha fazla süre almasının kendisini memnun ettiğini belirtti.

Real Madrid'in en çok kupa kazanan takımlardan birisi olduğuna dikkati çeken Montella, "Arda böyle bir takımda oynuyor. Sadece kazanmak gerekiyor. Bu mantaliteyi benimsemeye başlıyor, teknik kapasitesi gelişiyor. Keza Kenan da en çok kupa kazanan takımlardan birisinde oynuyor. Orada da sürekli kazanma isteği ve arzusu çok yüksek. Onların da fiziksel ve zihinsel gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların seviyesi ne kadar yükselirse doğal olarak bizim milli takımımızın da seviyesi yükselir. O yüzden ikisini de çok büyük mutlulukla takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso'nun Arda Güler'in gelişimine etki edip etmeyeceğiyle ilgili de konuşan Montella, "Son dönemlerde Ancelotti'yle de forma şansı buluyordu. Ben şuna inanıyorum, en çok kupa kazanan takıma gittiğinizde belirli bir prosedür vardır. Adaptasyon süreci vardır ve o zihniyete adapte olmanız gerekir. Her kulvarda kazanmanız gerekiyor. Her şeyi geliştirebilecek bir konumdasınız. Arda'nın tekniğine kimse bir şey diyemez ama oradaki adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel oldu. Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum." açıklamasını yaptı.

KENAN YILDIZ'A TAVSİYELER

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a yeteneğinin yanı sıra tarzı ve duruşu sebebiyle de yoğun bir ilginin olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kenan Yıldız çok çalışkan, kendisini geliştirmek isteyen, hedefleri olan bir futbolcu. Ayrıca temiz yüzlü bir oyuncu" dedi.

"Moda konusunda biraz araştırmam gerekiyor kendisini." diye sözlerini sürdüren Montella, gülümseyerek, "Çünkü şu an için çok fazla modaya uygun olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Montella, moda konusunda Kenan Yıldız'a tavsiye verip vermeyeceğiyle ilgili olarak da "Ben onun yaşındayken daha kötü giyiniyordum." yanıtını verdi.

'EN ÖNELİSİ DÜNYA KUPASI'

A Milli Futbol Takımı'nın başında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşayan Vincenzo Montella, "Gözünüzü kapattığınızda Avrupa Şampiyonası ile ilgili hangi anlar aklınıza geliyor?" sorusuna, "Gözlerimi kapattığımda çok önemli enstantaneler gözümün önüne geliyor. Arda'nın golü, Hakan'ın golü, Mert'in kurtarışı... Gözümün kapattığımda Kerem'in gole gittiği andaki koşusu ve hepimizin arkasından gitmemiz hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor." cevabını verdi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada söylediği, "Hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de yok" cümlesi hatırlatılan ve "Şu an hayaliniz ne?" sorusu yöneltilen Montella, "Hem hedefimiz hem de hayalimiz tabii ki Dünya Kupası'na gidebilmek." diye konuştu.

Dünya Kupası'na gidilmesi durumunda gelecek rakiplerin fark etmeyeceğini de söyleyen Vincenzo Montella, "Hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılabilmek." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanması muhtemel sorunlar hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, şunları söyledi: "Sorunları gidermek için zaman var. Ama bizim deneyimlerimize göre, son oynadığımız stat Amerikan futboluna ait bir stattı. Zeminin altı çok sertti, üstü yumuşaktı. Ama umarım bu tarz problemleri gönül rahatlığıyla tartışacağımız zamanlar gelir."