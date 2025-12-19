Şarkıcılar, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga sürerken, soruşturmanın kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu gündemin merkezine oturdu... Hakkında yakalama kararı bulunan Garipoğlu’nun, İstanbul Boğazı’ndaki yalısında ortaya çıkanlar dikkat çekti. Mynet'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş’in söz konusu yalıda uyuşturucu partileri düzenlediği tespit edildi. Yalıda yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu aparatı ele geçirilirken, yüklü miktarda sahte dolar bulunması iddiaları daha da güçlendirdi. Ortaya çıkan bulgular, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

