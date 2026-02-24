Çektiği videolarla son dönemin izlenen isimlerinden biri olan Fatih Ergenekon, dini bilgisi güçlü hitabeti ve güncel konulara getirdiği bakış açısı ile adından sıkça söz ettiriyor. Ramazan ayından tartışılan basmakalıp yargıları süzgeçten geçirerek Kuran'ın özüne parmak basıyor.

İlahiyatçı Ergenekon SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi'nin sorularını yanıtladı:

"- Kendimi bildim bileli hep dini konularla hemhal oldum. Tüm çevrem ilahiyatla ilgili oldu. Hurafelerden arındırılmış İslam'ın sanata kadına canlılara verdiği önemi vurgulamak maksadıyla bu işe giriştim. İnsanların maneviyata karşı bir yönelimleri var. Günümüzde çok fazla bilgi kirliliği var. Tepkilere alışkınız tam da Kuran'ın yaptığı gibi insanları bütünleştirerek bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz"