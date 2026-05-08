Son günlerde TikTok ve Instagram gibi platformlarda birbiri ardına paylaşılan kuzu kulağı videoları, unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti tekrar sofraların baş tacı yaptı.

Pazarcı esnafı, eskiden sadece meraklısının aldığı bu yeşilliğin, şimdilerde genç kuşak tarafından "süper besin" olarak aranmaya başladığını belirtiyor.

VİRAL VİDEOLAR TEZGAHLARI HAREKETLENDİRDİ

Sosyal medyanın gücü bir kez daha mutfak alışkanlıklarımızı değiştirdi. Viral olan içeriklerde kuzu kulağı ön plana çıkarılınca, tüketiciler marketlerden ziyade taze ürün bulabilecekleri semt pazarlarına akın etti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kuzu kulağı sadece tadıyla değil, besin değerleriyle de tam bir sağlık dostu. Uzmanlar, bu keskin ekşi tadın arkasındaki zenginliği şu şekilde özetliyor:

C vitamini deposu: Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluşturur.

Doğal ateş düşürücü: Geleneksel tıpta ateşli hastalıklarda serinletici etkisiyle bilinir.

Sindirim dostu: Mideyi rahatlatır ve iştah açıcı özelliğiyle sindirim sistemini düzenler.

Kan temizleyici: İçerdiği mineraller sayesinde kanın temizlenmesine yardımcı olur ve anemi (kansızlık) riskini azaltır.

Cilt sağlığı: Yüksek antioksidan içeriğiyle cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini destekler.

KİLO FİYATIYLA CEP YAKIYOR MU?

Talepteki bu devasa artış, doğal olarak fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl oldukça uygun fiyatlara alıcı bulan kuzu kulağının kilo fiyatı, popülaritesinin artmasıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Şu an pazar tezgahlarında kuzu kulağının kilogram fiyatı 300 TL ile 350 TL arasında alıcı buluyor. Genellikle küçük bağlar halinde satılan ürünün tek bir bağı ise 45 TL ile 50 TL bandında seyrediyor.