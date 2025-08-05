Doğu Anadolu'da hızla yayılan şap hastalığı binlerce hayvanın telef olmasına, üreticilerin ağır ekonomik kayıplar yaşamasına yol açıyor. Ardahan’daki şap hastalığı ile ilgili Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eren Küpeli, tek tek köyleri gezerek, son durum hakkında bilgi aldı.

TÜM HAYVANLAR HASTA VE YERLERDE

Gülistan Köyü'nde hayvancılık yapan çiftçileri ziyaret eden Küpeli, hastalığın hayvanları nasıl etkilediğini gösterdi. Küpeli, "Tüm hayvanlar hasta ve yerlerde. Çiftçi, yetkililerden yardım bekliyor. Buraların afet bölgesi olmasını talep ediyoruz" dedi. Küpeli'ye dert yanan çiftçiler ise "Perişan haldeyiz, Kredi borçlarımız var, süt borçlarımız var. Yetkilerden bu borçların ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, hiçbir yetkilinin kendilerini ziyaret etmediğini de belirterek, yalnız kaldıklarını söylediler.

"İLAÇ BULAMAYAN ÇİFTÇİ, BENZİN, SİRKE, KÜL KULLANIYOR"

İlaç alacak güçlerinin kalmadığını ifade eden çiftçiler, hayvanların iyileşmesi için çare olarak kendi yönetemleri olan sirke, benzin ve külü kullandıklarını belirterek, "Bize acımıyorsanız bu hayvanlara acıyın. Her gün hayvanlarımız telef oluyor. Veteriner gelmiyor. Bir yetkili gelmiyor. Çaresiz kaldık" diye konuştu.