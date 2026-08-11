Yunanistan'da sivrisineklerle yayılan Batı Nil virüsü nedeniyle endişe artıyor. Özellikle başkent Atina ve çevresinde vakaların artması üzerine uzmanlar, sıcak hava, nem ve durgun suların sivrisineklerin çoğalmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, virüsün başta Atina'nın da bulunduğu Attika bölgesi olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görüldüğünü açıkladı. Vasilakopulos, Batı Nil virüsünün Yunanistan'da 2010'dan bu yana endemik olarak görüldüğünü belirterek, sivrisineklerin virüsü yabani kuşlardan alarak insanlara taşıdığını söyledi.

Hava Koşulları Virüsün Yayılmasında Etkili

Attika'daki vaka artışında nem ve durgun sular gibi hava ve çevre koşullarının etkili olduğunu belirten Vasilakopulos, sivrisineklerin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Sivrisineklerle mücadelede kullanılan ilaçların diğer canlılara zarar verme riski nedeniyle kontrollü şekilde uygulandığını da kaydetti. Bir vaka tespit edildiğinde ise ilgili bölgenin ilaçlandığını belirten Vasilakopulos, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sivrisinek kovucu kullanmaları çağrısında bulundu.

Avrupa'da İkinci Sırada

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarında İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. EODY'nin verilerine göre 5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 vaka tespit edilirken, 65 yaş üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 35 vaka görülmüş, yıl genelinde ise 96 vaka ve 10 ölüm kaydedilmişti.