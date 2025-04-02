Visa, teknoloji devi Apple’ın kredi kartı ortaklığını Mastercard’dan devralmak için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Visa bu anlaşmayı güvende tutmak için büyük ölçekli kart programlarına özel peşin ödeme teklif etti.

AMEX'DE DAHİL OLDU

Visa, Reuters’ın yorum talebine cevap vermezken, American Express’in de Apple Card’ı kazanmak için rekabete dahil olduğu iddia edildi.

WSJ'ye göre Amex, sadece ödeme ağı olmakla kalmayıp kartın doğrudan sağlayıcısı da olmayı amaçlıyor.

Apple, 2019'da Mastercard ile beraber Apple Card’ı piyasaya sürerken, bu iş birliğini yöneten Goldman Sachs ile olan ortaklığını Kasım 2023’te sonlandırdı. Şu anda neredeyse bir çok finans kuruluşu, Goldman Sachs’ın yerini almak için rekabet halinde.