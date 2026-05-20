Otomatik vitesli otomobillerde, vites kolunun istenmeyen zamanlarda "P" (Park) konumundan çıkarılmasını önlemek amacıyla entegre bir güvenlik kilitleme sistemi bulunuyor. Normal çalışma prensibine göre bu kilidin açılması için kontağın açık olması ve fren pedalına basılması gerekiyor. Ancak akü bitmesi, elektrik arızaları veya fren sensörü kilitlenmeleri gibi olağanüstü durumlarda devreye giren gizli yuva, bu elektronik sistemi devre dışı bırakarak vitesin mekanik olarak değiştirilmesine imkan tanıyor.

ARAÇ ÇALIŞMADIĞINDA VE ÇEKİLECEĞİNDE KULLANILIYOR

Acil durum vites kilidi açma sistemi, aracın motorunun çalıştırılamadığı ve vites kolunun hareket ettirilemediği senaryolarda kritik bir görev üstleniyor. Mekanizma temel olarak şu teknik durumlarda kullanılıyor:

Akünün tamamen tükenmesi ve aracın ateşleme sisteminin devreye girmemesi,

Şanzıman vites seçicisinin mekanik olarak kilitlenmesi,

Aracın çekiciye yüklenmesi veya başka bir konuma çekilmesi gerekliliği,

Elektronik kontrol ünitelerinde (ECU) veya fren müşüründe arıza meydana gelmesi.

MEKANİZMANIN MANUEL OLARAK DEVREYE ALINMASI

Sistem, markalara göre küçük tasarım değişiklikleri gösterse de standart bir uygulama yöntemiyle çalışıyor. Sürücülerin bu mekanizmayı devreye alabilmesi için öncelikle vites kolunun etrafındaki plastik tıpayı veya kapağı bir anahtar yardımıyla yerinden çıkarması gerekiyor. Ardından, açılan küçük deliğe aracın mekanik anahtarı, tornavida veya benzeri ince bir cisim sokularak aşağı doğru bastırılıyor. Bu baskıyla eş zamanlı olarak vites kolu "P" (Park) konumundan "N" (Nötr/Boş) konumuna çekilerek aracın hareket ettirilebilir hale gelmesi sağlanıyor.

KAZARA MÜDAHALELERİ ÖNLEMEK İÇİN GİZLENİYOR

Otomotiv üreticileri, bu mekanizmanın üzerini plastik kapaklarla kapatarak konsol içinde kamufle ediyor. Gizleme işleminin temel gerekçesi olarak; sürüş esnasında kazara yapılacak müdahalelerin engellenmesi, park güvenliğinin korunması ve kontrolsüz araç hareketlerinin yaratacağı kaza risklerinin minimuma indirilmesi gösteriliyor.