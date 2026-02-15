Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi olan Nottingham Forest teknik direktörünü kovup yerine Vitor Pereira’yı getirmişti.

İtalyan basını, Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest'ın Galatasaray'ın yeni yıldızı Lang ile ilgilendiğini yazdı. Noa Lang'ın Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yaptığı vurgulanan haberde, Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da oyuncunun peşinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray, Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli öderken, 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.