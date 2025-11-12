Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Rob Edwards oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.
Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.