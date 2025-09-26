İtalya'ya seyahat etmek için vize başvurusu yapmak isteyen Türk halk müziği sanatçısı Nalan Höke Turan, internette yaptığı araştırma sonucu sahte bir başvuru sitesine yönlendirildi.

90 BİN LİRA GÖNDERDİ

'www.onlinevizebasvuru.com' adlı site üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçen Turan, istenen belgeleri paylaşıp 90 bin lira gönderdi, ancak parayı gönderdikten sonra iletişim kopunca olay savcılığa taşındı...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Nalan Höke Turan'ın sahte bir internet sitesi üzerinden başvuru yaptığı ve dolandırıldığı tespit edildi.

YAKALANDILAR

Ardından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dolandırıcılardan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 11'i Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.