Türkiye’de vize almak zorlaşıyor. Başvurular artıp elçilikler, konsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşunca bu iş aracı şirketlere devredildi. Bu yöntem de çözüm olmadı. ‘Randevu karaborsası’ oluştu. Randevu için 3 bin dolara kadar para teklif edenler çıktı. ‘Müşteri’ garantili vize aracı şirketleri yabancıların gözdesi oldu.

T24’ten Barçın Yinanç’ın yazısına göre; Türkiye’de bu alanda en geniş portföye sahip şirket, Hindistan kökenli VFS Global. Şirket, bir Türk şirketiyle iş birliği içinde çalışmaya başladı. Çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere 30’dan fazla ülkeye hizmet veren VFS Global, 2021’de ABD merkezli yatırım şirketi Blackstone tarafından satın alındı. Sektörde, Blackstone’un Türk şirketlerle iş birliğini sonlandırarak operasyonları tek başına yürütmek istediği iddia ediliyor.

GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE

Hindistan asıllı BLS, bu alanda faaliyet gösteren IDATA adlı Türk şirketi satın aldı. Kosmos Yunanistan için, As Vize de Macaristan, Portekiz ve Slovenya için çalışan iki Türk şirketi. Schengen vizesiyle uğraşan Türk şirketlerin sistem dışına itilmesi gündemde. Sürecin büyük ölçüde yabancı şirketler üzerinden yürütülmesi, başvuru sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliği konusunda soru işareti yaratıyor.