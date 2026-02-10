Türk vatandaşlarının pasaport zorunluluğu olmaksızın, yalnızca yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabileceği ülkeler listesi netleşti. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların protokolleri doğrultusunda yürütülen uygulama, belirli ülkelerle olan seyahat trafiğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

PASAPORTSUZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Uluslararası sivil havacılık ve sınır güvenliği standartlarına uygun olarak yürütülen süreçte, vatandaşların "yeni tip biyometrik kimlik kartına" sahip olmaları kaydıyla pasaportsuz seyahat edebileceği ülkeler şunlardır:

- Azerbaycan: Doğrudan Türkiye'den yapılan seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz muafiyet uygulanmaktadır.

- Gürcistan: Kimlik kartıyla girişlerde 1 yıla kadar kalış hakkı tanınmaktadır.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Mevcut protokoller dahilinde kimlik kartıyla giriş-çıkış serbestisi devam etmektedir.

- Moldova: 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak turistik seyahatler kimlik kartıyla gerçekleştirilebilmektedir.

- Sırbistan: İmzalanan karşılıklı anlaşma uyarınca çipli kimlik kartıyla girişler resmi olarak başlamıştır.

- Ukrayna: Karşılıklı anlaşma gereği 90 güne kadar olan seyahatlerde biyometrik kimlik kartı geçerliliğini korumaktadır.

YASAL PROSEDÜRLER

Pasaportsuz seyahat eden vatandaşların sınır kapılarında dikkat etmesi gereken teknik ayrıntılar ise şu şekilde:

Geçişler yalnızca yeni tip, çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartları ile mümkündür. Eski tip nüfus cüzdanları ile çıkış yapılması hukuken mümkün değil. Sınır kapılarında yetkililer tarafından verilen ve giriş mühürünün basıldığı belge, seyahat süresince saklanmalı ve dönüşte ibraz edilmeli.

Pasaportsuz çıkışlarda da 5602 sayılı Kanun gereği yurt dışı çıkış harcı ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Kimlikle seyahat imkanı yalnızca doğrudan uçuşlar veya kara yolu geçişleri için geçerlidir; üçüncü bir ülke üzerinden yapılacak seyahatlerde pasaport ve ilgili vize zorunluluğu doğabiliyor.

Ayrıca sürecin Bosna-Hersek gibi diğer Balkan ülkelerini de kapsaması yönündeki diplomatik görüşmeler devam etmekte olup, resmi onayların tamamlanması bekleniyor.